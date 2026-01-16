Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи

Суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц, передает ТАСС. У фигуранта уголовного дела изъяли активы общей стоимостью около 1,6 млрд рублей.

В том числе в доход государства обратили 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Копайгородскому также принадлежало элитное жилье рядом с Эрмитажем, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы и ювелирные украшения.

Суд решил <…> иск Генеральной прокуратуры РФ в интересах РФ удовлетворить, обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей, — прозвучало в зале суда.

Ранее сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи нашли ювелирные изделия с бриллиантами. Также силовики во время обысков изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild. Самыми дорогими ювелирными изделиями в коллекции семьи чиновника оказались два золотых кольца с крупным сапфиром и изумрудом, оцененные в 13 и 11 млн рублей.