Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 20:07

Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи

Имущество экс-мэра Сочи Копайгородского обратили в доход государства

Алексей Копайгородский Алексей Копайгородский Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц, передает ТАСС. У фигуранта уголовного дела изъяли активы общей стоимостью около 1,6 млрд рублей.

В том числе в доход государства обратили 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Копайгородскому также принадлежало элитное жилье рядом с Эрмитажем, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы и ювелирные украшения.

Суд решил <…> иск Генеральной прокуратуры РФ в интересах РФ удовлетворить, обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей, — прозвучало в зале суда.

Ранее сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи нашли ювелирные изделия с бриллиантами. Также силовики во время обысков изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild. Самыми дорогими ювелирными изделиями в коллекции семьи чиновника оказались два золотых кольца с крупным сапфиром и изумрудом, оцененные в 13 и 11 млн рублей.

Алексей Копайгородский
Сочи
имущество
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Назван размер выплат героям труда в 2026 году
Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином
«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов
В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по конфликту с Россией
В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат
Стал известен размер маткапитала с 1 февраля
«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии
Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.