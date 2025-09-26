Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, сможет ли «королева марафонов» выйти по УДО до Нового года

Блиновская не сможет выйти на свободу по УДО до вступления приговора в силу

Российский блогер и предпринимательница Елена Блиновская не сможет выйти на свободу до Нового года, несмотря на появившиеся в Сети слухи об условно-досрочном освобождении, сообщила адвокат Наталия Сальникова. По ее словам, которые приводит Readovka, блогер продолжает находиться в СИЗО.

Адвокат пояснила, что, поскольку приговор суда еще не вступил в законную силу, возможность УДО полностью исключена. По данным защиты, в настоящее время Блиновская чувствует себя нормально и обеспечена всем необходимым согласно установленному режиму содержания.

Ранее старший партнер бюро Legal Brains адвокат Дмитрий Тылту рассказал, что вопрос об условно-досрочном освобождении рассматривается только судом. По словам специалиста, шанс на это появится, если суд установит, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а также полностью или частично возместил потерпевшему причиненный ущерб.

До этого в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной выступила адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.

