Стало известно, сможет ли «королева марафонов» выйти по УДО до Нового года

Стало известно, сможет ли «королева марафонов» выйти по УДО до Нового года Блиновская не сможет выйти на свободу по УДО до вступления приговора в силу

Российский блогер и предпринимательница Елена Блиновская не сможет выйти на свободу до Нового года, несмотря на появившиеся в Сети слухи об условно-досрочном освобождении, сообщила адвокат Наталия Сальникова. По ее словам, которые приводит Readovka, блогер продолжает находиться в СИЗО.

Адвокат пояснила, что, поскольку приговор суда еще не вступил в законную силу, возможность УДО полностью исключена. По данным защиты, в настоящее время Блиновская чувствует себя нормально и обеспечена всем необходимым согласно установленному режиму содержания.

Ранее старший партнер бюро Legal Brains адвокат Дмитрий Тылту рассказал, что вопрос об условно-досрочном освобождении рассматривается только судом. По словам специалиста, шанс на это появится, если суд установит, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а также полностью или частично возместил потерпевшему причиненный ущерб.

До этого в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной выступила адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.