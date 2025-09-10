Адвокат раскрыл, в каком случае Блиновская сможет выйти по УДО Адвокат Тылту: Блиновская сможет выйти по УДО, если докажет свое исправление

Вопрос об условно-досрочном освобождении рассматривается только судом, рассказал NEWS.ru адвокат, старший партнер бюро Legal Brains Дмитрий Тылту, комментируя информацию СМИ о якобы подготовке защиты блогера Елены Блиновской к УДО. По словам специалиста, шанс на это появится, если суд установит, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а также полностью или частично возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Суд обязательно запросит характеризующие материалы из места отбывания наказания на осужденного, в которых будет указано мнение колонии об исправлении и своевременности освобождения осужденного лица. В суде будет изучен вопрос о том, в каком размере погашен ущерб, и если он погашен частично — суд выяснит объективность причин, по которым не произошло полного погашения вреда, — добавил Тылту.

Он напомнил, что претендовать на УДО можно не ранее отбытия половины назначенного срока для тяжких преступлений, поскольку легализация денежных средств, по которой была осуждена блогер, относится именно к этой категории. По его словам, будут изучены вопросы о социальной адаптированности заключенного, семейном положении, состоянии здоровья, намерении и желании трудиться, вплоть до отношения к криминальной субкультуре и религии.

Адвокатам, как и осужденному, придется сильно потрудиться, чтобы подтвердить прохождение пути исправления и чистоту своих намерений, — заверил он.

10 сентября в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной выступила адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.