Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 01:23

Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине

Трамп: перспективы урегулирования по Украине прояснятся через одну-две недели

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Xinhua/Wu Xiaoling/Global Look Press

В течение одной или двух недель станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, «есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку», имея в виду Москву и Киев.

Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось, — сказал президент.

Тем временем Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

До этого американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Тем временем Зеленский говорил, что поставки американского оружия при финансовой поддержке Европы могут стать частью гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что вооружение необходимо для защиты страны и усиления армии.

Украина
Дональд Трамп
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину обвинили в попытках хитростью оставить себе часть ДНР
Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине
Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме завершилась
Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить
Трамп поставил на паузу переговоры с Зеленским ради звонка Путину
Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Политолог оценил, состоится ли четырехсторонняя встреча по Украине
Боец СВО спасся от взрыва благодаря подаренной ребенком игрушке
«Добился своего»: политолог о встрече Трампа, Зеленского и лидеров ЕС
В работе Starlink в США зафиксировали масштабный сбой
Опубликован календарь школьных каникул на грядущий учебный год
Мерц призвал к прекращению огня на Украине до следующей встречи
Трамп заявил, что поднимет на встрече с Зеленским и ЕС два важных вопроса
Один европейский политик опоздал на встречу Зеленского с лидерами Запада
Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины
Стало известно, что США ждут от Зеленского
Трамп сделал совместное фото с европейскими лидерами
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.