Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине Трамп: перспективы урегулирования по Украине прояснятся через одну-две недели

В течение одной или двух недель станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, «есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку», имея в виду Москву и Киев.

Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось, — сказал президент.

Тем временем Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

До этого американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Тем временем Зеленский говорил, что поставки американского оружия при финансовой поддержке Европы могут стать частью гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что вооружение необходимо для защиты страны и усиления армии.