В России объяснили, почему Моди игнорирует Трампа

Разлад в отношениях премьера Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа продлится недолго, рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. По его словам, переданным НСН, Нью-Дели обижен на Вашингтон из-за пошли.

Товарооборот Индии с Соединенными Штатами гораздо больше, чем с Россией. Здесь не идет речь о дружбе, здесь идет речь о стратегических приоритетах в конкретный момент <…> Индия всегда прагматично выстраивает работу со всеми своими иностранными партнерами. Поэтому нельзя говорить, что она как-то развернулась в сторону России, — рассказал он.

Он добавил, что Моди сейчас важно продемонстрировать властям США свою независимость и место на политическом олимпе. Кроме того, Индии сейчас выгодно покупать российскую нефть, все-таки минус $4 в цене — хорошая экономия, резюмировал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Индия уверенно входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России. На заседании межправительственной комиссии он заявил, что товарооборот между странами за пять лет увеличился в семь раз.