«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая

Сегодня экономические отношения России и Китая находятся на небывало высоком уровне, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа». По его словам, за последние несколько лет рост товарооборота между странами составил порядка $100 млрд.

Он добавил, что Китай является для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. При этом среди внешнеторговых партнеров азиатской страны РФ в прошлом году заняла пятое место. Путин подчеркнул, что считает отношения Москвы и Пекина значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

Путин также назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Российский лидер подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.