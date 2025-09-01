Смех, слезы и первый звонок: как встретили 1 Сентября в школах России
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа, Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В понедельник, 1 сентября 2025 года, российские школы и вузы открыли двери для миллионов учащихся. Этот день ознаменовал начало учебного года для 26,5 млн школьников и студентов, включая более 1,5 млн первоклассников и около 1,5 млн первокурсников. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, созданы все условия для комфортного обучения в 85 тыс. образовательных учреждений по всей стране. Среди них — 38 тыс. школ, 32 тыс. детских садов, 3,3 тыс. колледжей, 1,2 тыс. вузов и 11 тыс. организаций дополнительного образования.
Особое внимание в новом учебном году уделяется формированию единого образовательного пространства. В силу вступает приказ Минпросвещения РФ, который регламентирует учебную нагрузку и обеспечивает стандартизацию программ. Это позволит гарантировать равный доступ к качественному образованию для всех детей независимо от региона.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что почти 18 млн учащихся сядут за парты школ. Среди тенденций приема в вузы лидируют инженерные, медицинские и педагогические направления, что отражает запрос государства и общества на подготовку специалистов ключевых отраслей.
Праздничные линейки, тематические уроки и встречи с педагогами пройдут в очном формате. Для многих семей этот день станет символом новых возможностей и этапом вхождения в систему образования, которая продолжает развиваться, несмотря на вызовы современности.
День знаний в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы № 25 им. А. П. Чехова в Южно-Сахалинске
Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Первый звонок на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Первоклассница перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы № 25 им. А. П. Чехова в Южно-Сахалинске
Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
День знаний во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы № 25 им. А. П. Чехова в Южно-Сахалинске
Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Первоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в восстановленной Тульской областью школе №10 в Мариуполе
Фото: Александр Иванов/РИА Новости
Выступление артистов на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в восстановленной Тульской областью школе №10 в Мариуполе
Фото: Александр Иванов/РИА Новости
Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Школьница во время классного собрания по окончании торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №5 им. М.А. Ромашины в Тимашевске
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
День знаний во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Президент Владимир Путин поздравляет с Днём знаний учеников
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа. Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа. Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа, Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа, Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
День знаний в образовательном центре Протон, начальная школа, Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru