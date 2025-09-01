Смех, слезы и первый звонок: как встретили 1 Сентября в школах России

Смех, слезы и первый звонок: как встретили 1 Сентября в школах России

В понедельник, 1 сентября 2025 года, российские школы и вузы открыли двери для миллионов учащихся. Этот день ознаменовал начало учебного года для 26,5 млн школьников и студентов, включая более 1,5 млн первоклассников и около 1,5 млн первокурсников. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, созданы все условия для комфортного обучения в 85 тыс. образовательных учреждений по всей стране. Среди них — 38 тыс. школ, 32 тыс. детских садов, 3,3 тыс. колледжей, 1,2 тыс. вузов и 11 тыс. организаций дополнительного образования.

Особое внимание в новом учебном году уделяется формированию единого образовательного пространства. В силу вступает приказ Минпросвещения РФ, который регламентирует учебную нагрузку и обеспечивает стандартизацию программ. Это позволит гарантировать равный доступ к качественному образованию для всех детей независимо от региона.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что почти 18 млн учащихся сядут за парты школ. Среди тенденций приема в вузы лидируют инженерные, медицинские и педагогические направления, что отражает запрос государства и общества на подготовку специалистов ключевых отраслей.

Праздничные линейки, тематические уроки и встречи с педагогами пройдут в очном формате. Для многих семей этот день станет символом новых возможностей и этапом вхождения в систему образования, которая продолжает развиваться, несмотря на вызовы современности.

Ранее сообщалось, как психологически настроить ребенка на поступление в 1-й класс.