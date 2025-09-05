Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября Гидрометцентр: воздух в Москве и области прогреется до 20 градусов 5 сентября

Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 18–20 градусов 5 сентября, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Гидрометцентр России. Уточняется, что в пятницу осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра, погода будет облачной с прояснениями.

Как пишет издание, скорость ветра составит 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет 753 мм ртутного столба. Отмечается, что это немного выше нормы в регионе. Ночная температура воздуха прогнозируется от +9 до +11 градусов.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее предупредил, что в Подмосковье до второй декады сентября не ожидается дождей, потому в регионе будет действовать высокий уровень пожарной опасности. По его словам, в первую очередь это коснется южной части области.