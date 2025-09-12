Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 08:00

Фильмы для осеннего вечера: хорошее кино с высоким рейтингом — не пожалеете о потраченном времени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фильмы для осеннего вечера: хорошее кино с высоким рейтингом — не пожалеете о потраченном времени! Осень — время уютных вечеров, ароматного чая и фильмов с особой атмосферой. Если хотите насладиться красивыми пейзажами и глубокими историями, эти картины станут идеальным выбором.

  1. «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting, 1997, США, IMDb: 8.3/10) — трогательная драма о гении из Бостона, который скрывает свои способности, работая обычным уборщиком. Осенние улицы города становятся символом перемен, а история — напоминанием о силе дружбы и вере в себя.
  2. «Осень в Нью-Йорке» (Autumn in New York, 2000, США, IMDb: 5.7/10) — романтическая история о мужчине средних лет и молодой женщине, чья встреча меняет всё. На фоне ярких красок Центрального парка раскрывается драма о быстротечности времени и ценности каждого мгновения.
  3. «Легенды осени» (Legends of the Fall, 1994, США, IMDb: 7.5/10) — масштабная семейная сага с Брэдом Питтом. Захватывающий сюжет о братьях, любви и войне, а невероятные пейзажи Монтаны, окрашенные в золотые тона, превращают фильм в настоящую поэзию на экране.

Эти фильмы не только согреют прохладным вечером, но и подарят настроение золотой осени, которое захочется сохранить надолго.

Ранее мы рассказывали про топ-5 сериалов о вампирах. Готовим осиновый кол и попкорн!

Читайте также
Цветет как безумный! Сажаю под зиму и забываю — многолетник с характером!
Общество
Цветет как безумный! Сажаю под зиму и забываю — многолетник с характером!
Салат «Косичка» — пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью! Все друзья захотят рецепт
Общество
Салат «Косичка» — пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью! Все друзья захотят рецепт
Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле
Общество
Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле
Звезда «На всю оставшуюся жизнь» скончалась в возрасте 80 лет
Шоу-бизнес
Звезда «На всю оставшуюся жизнь» скончалась в возрасте 80 лет
Стало известно, зачем в октябре подрезать деревья и кустарники
Общество
Стало известно, зачем в октябре подрезать деревья и кустарники
фильмы
кино
осень
советы
кинематограф
триллер
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ростех» передал войскам модернизированные БМД-2
Принц Гарри прибыл на поезде в Киев
Трампа возмутило поведение премьер-министра Великобритании
Эхо войны: 10 изобретений, которые изменили мир
Стало известно, почему Израиль не решается бомбить Алжир
Крым потребует компенсацию от Киева за разрушения
Отрезать волосы во сне: неожиданное толкование по сонникам
Япония ввела более 50 санкций против России
Стало известно, сколько рейсов задержали в Пулково из-за ограничений
Начались совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Книгоиздатели попросили Госдуму наказать пиратов
Готовившим подрыв в РУДН россиянам вынесли приговор
ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Брянской области
Российским педагогам предложили выдавать жилье за стаж
Картофельные хачапури — даже вкуснее обычных! Ленивый рецепт на сковороде
Названа самая высокооплачиваемая офисная работа прошедшего лета
Финансист напомнила о налоге на вклады до 1 декабря
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.