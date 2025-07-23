Психолог рассказала, почему бывший муж Ваенги забирает половину ее гонорара Психолог Кардиакос сообщила, что характер в Ваенге воспитала семья

Певица Елена Ваенга была воспитана в высоконормативной семье c твердыми правилами поведения, заявила психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, которые приводит «Радио 1», артистка до сих пор перечисляет бывшему мужу половину гонорара.

Отношения с первым мужем, который являлся ее продюсером, были полны какой-то хорошей преданности. Даже расставшись, они остались в хороших партнерских бизнес-отношениях <…> Ее бывший муж в итоге получает 50% гонорара до сих пор, — рассказала Кардиакос.

По словам психолога, Ваенга Елена рассказывала, что у них был жесткий режим и правила, а чувства и эмоции уходили на второй план. Отношения в семье позволили артистки прийти к большому успеху, считает Кардиакос.

Ранее сообщалось, что Ваенга отказалась продолжить выступление после смерти женщины на ее концерте в Твери. Как отметила свидетельница инцидента, в концертном зале было душно.