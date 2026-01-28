Продюсер нашел объяснение исчезновению Ваенги

Певица Елена Ваенга стала меньше появляться на публике, так как хочет больше времени уделять личной жизни, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что знаменитость не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены.

Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни, — сообщил собеседник.

Продюсер подчеркнул, что новогодние каникулы артистка предпочитает проводить в кругу близких. Он также отметил, что слава не бывает вечной и требует постоянной работы: записи новых хитов, участия в развлекательных проектах, активного присутствия на телевидении, масштабных пиар-кампаний и регулярного внимания со стороны медиа.

Не каждый артист готов этим заниматься. Также многое зависит от агента артиста, именно он может направить на верный или неверный путь, — подытожил он.

