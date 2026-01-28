Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:55

Продюсер нашел объяснение исчезновению Ваенги

Продюсер Дворцов: Ваенга выбрала семью вместо публичной жизни

Елена Ваенга Елена Ваенга Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певица Елена Ваенга стала меньше появляться на публике, так как хочет больше времени уделять личной жизни, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что знаменитость не объявляла о завершении карьеры или уходе со сцены.

Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни, — сообщил собеседник.

Продюсер подчеркнул, что новогодние каникулы артистка предпочитает проводить в кругу близких. Он также отметил, что слава не бывает вечной и требует постоянной работы: записи новых хитов, участия в развлекательных проектах, активного присутствия на телевидении, масштабных пиар-кампаний и регулярного внимания со стороны медиа.

Не каждый артист готов этим заниматься. Также многое зависит от агента артиста, именно он может направить на верный или неверный путь, — подытожил он.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский решил завершить карьеру после окончания текущего сезона. Россиянин выступает за японский клуб «Сантори Санбердз». Он сделал заявление во время матча за команду, в которой играет с 2018 года.

