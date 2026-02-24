Администрацию Трампа обвинили в незаконном строительстве

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием остановить строительство федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов, сообщает прокуратура Мэриленда. Прокурор указывает на отсутствие экологической экспертизы и консультаций с властями штата.

Генеральный прокурор Энтони Г. Браун сегодня подал иск, чтобы остановить незаконное строительство администрацией Трампа масштабного федерального центра содержания под стражей мигрантов в округе Вашингтон, штат Мэриленд, — говорится в пресс-релизе.

Согласно иску, Министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) приобрели за более чем $100 млн (7,6 млрд) склад недалеко от города Уильямспорт для переоборудования в центр без проведения обязательной экологической экспертизы, без участия общественности и без консультаций с властями штата.

По данным прокуратуры, покупка склада стала частью масштабной программы по созданию инфраструктуры для содержания под стражей десятков тысяч мигрантов по всей стране. Склады переоборудуются в центры, рассчитанные на массовое содержание, что вызывает обеспокоенность властей штата. В прокуратуре подчеркнули, что штат намерен защитить людей от опасных, антисанитарных и бесчеловечных условий содержания.

Ранее стало известно, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает складские площади, готовясь к созданию по всей стране разветвленной сети центров для содержания нелегальных мигрантов. Как отметил источник, ведомство намерено переоборудовать промышленные здания в 23 городах.