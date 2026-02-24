Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:14

Администрацию Трампа обвинили в незаконном строительстве

Генпрокурор Мэриленда обвинил администрацию Трампа в незаконном строительстве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал иск против администрации президента США Дональда Трампа с требованием остановить строительство федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов, сообщает прокуратура Мэриленда. Прокурор указывает на отсутствие экологической экспертизы и консультаций с властями штата.

Генеральный прокурор Энтони Г. Браун сегодня подал иск, чтобы остановить незаконное строительство администрацией Трампа масштабного федерального центра содержания под стражей мигрантов в округе Вашингтон, штат Мэриленд, — говорится в пресс-релизе.

Согласно иску, Министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) приобрели за более чем $100 млн (7,6 млрд) склад недалеко от города Уильямспорт для переоборудования в центр без проведения обязательной экологической экспертизы, без участия общественности и без консультаций с властями штата.

По данным прокуратуры, покупка склада стала частью масштабной программы по созданию инфраструктуры для содержания под стражей десятков тысяч мигрантов по всей стране. Склады переоборудуются в центры, рассчитанные на массовое содержание, что вызывает обеспокоенность властей штата. В прокуратуре подчеркнули, что штат намерен защитить людей от опасных, антисанитарных и бесчеловечных условий содержания.

Ранее стало известно, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приобретает складские площади, готовясь к созданию по всей стране разветвленной сети центров для содержания нелегальных мигрантов. Как отметил источник, ведомство намерено переоборудовать промышленные здания в 23 городах.

Дональд Трамп
мигранты
строительство
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.