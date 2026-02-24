Российская армия освободила село Риздвянка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Операцию провели военнослужащие группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка, — отметили в ведомстве.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

Ветеран СВО Светлана Омельченко до этого рассказала, что российские солдаты называют украинские дроны-камикадзе «ждунами». По ее словам, эти БПЛА приземляются на обочинах дорог и выжидают момент для удара по проезжающей мимо технике. Ветеран отметила, что столкнулась с этими аппаратами в Херсонской области, где была так называемая дорога смерти.