Раскрыта гигантская сумма военной помощи Украине с начала СВО Полянский: с начала СВО Запад передал Украине военной помощи на €126 млрд

С начала СВО западные страны передали Украине военной помощи на €126 млрд, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он уточнил, что против России «воюет вся военно-промышленная машина стран НАТО», передает ТАСС.

Не секрет, что против России руками украинцев воюет вся военно-промышленная машина стран НАТО. С начала военной фазы они уже потратили €126 млрд на прямую военную помощь Киеву, — сказал Полянский.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании сообщили о решении направить Украине гуманитарную помощь в размере $30 млн (2,3 млрд рублей). Дипломаты уточнили, что средства, призванные обеспечить долгосрочную поддержку, поступят через датские организации, работающие с гражданским обществом, Красный Крест и Гуманитарный фонд ООН.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам заседания «коалиции желающих» анонсировал новые поставки средств противовоздушной обороны для Киева на условиях коллективного взноса. Он отметил, что Берлин готов выделить пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, как только партнеры суммарно передадут Украине 30 аналогичных снарядов.