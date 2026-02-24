РФ не стала «закрывать дверь» для дипломатического пути к завершению СВО

РФ не стала «закрывать дверь» для дипломатического пути к завершению СВО Песков: Россия открыта к достижению целей СВО дипломатическими средствами

Москва сохраняет открытость к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, несмотря на это, СВО продолжается.

СВО продолжается. Одновременно Россия сохраняет открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами, работа в этом направлении также продолжается, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выразил мнение, что спецоперация начиналась против властей Украины, а стала противостоянием России и Запада. Представитель Кремля уточнил, что это произошло после вмешательства Европы и США, которые «вынашивают цель» по сокрушению РФ.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что киевские власти превращают Украину в безлюдную зону отчуждения. Он отметил, что на это указывают огромные потери ВСУ в ходе СВО.

Бывший премьер Украины Николай Азаров тем временем сообщил, что внешнее управление поможет восстановить конституционный строй в стране в течение двух-трех лет. По его словам, нужно создать специальную комиссию, в которую вошли бы представители России и США.