24 февраля 2026 в 13:06

Песков рассказал об эволюции СВО

Песков: СВО на Украине обернулась противостоянием с Западом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Специальная военная операция начиналась против властей Украины, а стала противостоянием России и Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло после вмешательства стран Западной Европы и США, которые «вынашивают цель» по сокрушению России.

Четыре года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением, убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии специальная военная операция де-факто, после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны, — подчеркнул Песков.

Песков ранее заявил, что специальная военная операция продлится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, подразумевая необходимость определенных решений со стороны Киева. При этом он отметил, что возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине остается актуальной.

Представитель Кремля также выразил мнение, что участие руководителей европейских государств в переговорах по урегулированию украинского кризиса не представляется Москве полезным. Комментируя заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, пресс-секретарь иронично охарактеризовал их как «блистательные».

