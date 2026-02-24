Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:14

В Норвегии раскрыли, сколько получит Украина на покупку дронов

Норвегия выделит Украине $1,2 млрд на дроны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвегия направит Украине в 2026 году пакет помощи объемом $8,5 млрд (652 млрд рублей), из которых $1,2 млрд (92 млрд рублей) будут предназначены для закупки беспилотников и автономных систем, сообщили в пресс-службе норвежского правительства. Премьер-министр Йонас Гар Стер, отправившийся с визитом в Киев во вторник, подчеркнул, что распределение средств основано на консультациях с украинской стороной и нацелено на достижение максимальной эффективности.

Украинцы сами лучше всего знают, что им нужно. По итогам активных консультаций с украинскими властями правительство теперь решило, на что будет направлена военная помощь в 2026 году. Деньги будут направлены в те области, где они достигнут максимального эффекта для Украины, — сказал премьер.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании сообщили о решении направить Украине гуманитарную помощь в размере $30 млн (2,3 млрд рублей). Дипломаты уточнили, что средства, призванные обеспечить долгосрочную поддержку, поступят через датские организации, работающие с гражданским обществом, Красный Крест и Гуманитарный фонд ООН.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что страны Запада свернут поддержку украинских властей, как только она перестанет соответствовать их интересам. По словам аналитика, ВСУ сохраняют способность вести боевые действия только за счет помощи своих покровителей.

Норвегия
Украина
дроны
БПЛА
беспилотники
деньги
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.