Норвегия направит Украине в 2026 году пакет помощи объемом $8,5 млрд (652 млрд рублей), из которых $1,2 млрд (92 млрд рублей) будут предназначены для закупки беспилотников и автономных систем, сообщили в пресс-службе норвежского правительства. Премьер-министр Йонас Гар Стер, отправившийся с визитом в Киев во вторник, подчеркнул, что распределение средств основано на консультациях с украинской стороной и нацелено на достижение максимальной эффективности.

Украинцы сами лучше всего знают, что им нужно. По итогам активных консультаций с украинскими властями правительство теперь решило, на что будет направлена военная помощь в 2026 году. Деньги будут направлены в те области, где они достигнут максимального эффекта для Украины, — сказал премьер.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании сообщили о решении направить Украине гуманитарную помощь в размере $30 млн (2,3 млрд рублей). Дипломаты уточнили, что средства, призванные обеспечить долгосрочную поддержку, поступят через датские организации, работающие с гражданским обществом, Красный Крест и Гуманитарный фонд ООН.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что страны Запада свернут поддержку украинских властей, как только она перестанет соответствовать их интересам. По словам аналитика, ВСУ сохраняют способность вести боевые действия только за счет помощи своих покровителей.