Запад прекратит поддержку Украины, когда это перестанет быть ему выгодно, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ продолжают вести боевые действия исключительно благодаря поддержке своих спонсоров.

Пока никаких предпосылок к тому, что Запад откажется от поставок Киеву вооружения и боеприпасов, нет, поскольку здесь есть непосредственная заинтересованность лидеров западных стран в том, чтобы продолжать гибридную войну с Россией. Как только помощь Украине станет невыгодна, естественно, и все боевые действия будут закончены, поскольку ВСУ не в состоянии самостоятельно вести боевые действия с высокой интенсивностью, — пояснил Марочко.

Он добавил, что на данный момент российские дипломаты стремятся создать такие условия для Запада, при которых поддержка Киева станет менее привлекательной. Кроме того, по словам военного эксперта, не следует игнорировать роль коррупции, поскольку украинский конфликт приносит европейским лидерам существенные доходы.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны в европейских странах исчерпаны, и теперь Альянс ищет их по всему миру. По ее словам, только у США есть реальные возможности для поставок ракет-перехватчиков.