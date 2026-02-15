Европейцы сбились с ног в поисках ракет ПВО для Киева Заместитель генсека НАТО Шекеринская: у ЕС закончились ракеты ПВО для Украины

Ракеты ПВО для Украины у европейцев уже закончились, поэтому теперь НАТО «ищет их по всему миру», заявила заместитель генсека Альянса Радмила Шекеринская в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, которые передает ТАСС, только у США остались реальные возможности поставлять ракеты-перехватчики.

Мы обратились к странам НАТО с призывом: пожалуйста, если у вас есть ракеты для ПВО, передайте их Украине. Но оказалось, что мы можем сделать не так много, — подчеркнула она.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский утратил способность рационально мыслить, поскольку продолжает требовать интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что слова политика только подтвердили его нефункциональность.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что людей, которые становятся жертвами «адской пропаганды» генсека НАТО Марка Рютте, бывает искренне жаль. Так дипломат прокомментировала его слова о потерях России в ходе спецоперации.