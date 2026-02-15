Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 07:57

«Сошел с ума»: в США осудили слова Зеленского на конференции в Мюнхене

Дэвис: Зеленский словами о вступлении в НАТО доказал свою нефункциональность

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает требовать интеграции Украины в НАТО, так как он утратил способность рационально мыслить, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его словам, слова политика только подтвердили его нефункциональность.

Комментарий последовал после выступления Зеленского в Мюнхене. Как отметил Дэвис, Киев игнорирует позицию России, которая с самого начала называла это «красной линией».

Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление — это реальная проблема, — заметил эксперт.

Дэвис подчеркнул, что многолетние предупреждения Москвы не были услышаны и настаивание на вступлении в Альянс ведет к эскалации. Эксперт назвал это констатацией факта: мышление украинского лидера застыло на одной идее, не допуская компромиссов.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления в Мюнхене Зеленский позволил себе грубость в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вызвало скандал и дополнительную критику со стороны политиков разных стран.

