Лыжницу и ее собаку унесло лавиной на высоте 2400 метров В Андорре лыжницу Арес Масип и ее собаку унесло лавиной на высоте 2400 метров

Чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип и ее собака оказались под лавиной в районе города Симд-де-л’Ортель. Он расположен на высоте 2400 метров. Испанская спортсменка рассказала подробности в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Дело не в том, что условия были безопасными, а в том, что они казались безопасными. Нулевого риска просто не существует, — поделилась спортсменка.

Масип отметила, что район катания считался зоной с низким уровнем риска. Она также призналась, что хорошо знакома с местностью, однако попала в так называемую эвристическую ловушку — ситуацию, когда человек упрощает восприятие реальности и недооценивает потенциальную опасность. При этом ни спортсменка, ни ее собака не получили травм в результате происшествия.

Ранее стало известно, что шестеро лыжников не выжили во французских Альпах после схода лавин. По данным источника, британец проигнорировал сообщения о максимальной опасности на массивах Савойского региона и был заживо погребен под 2,5-метровым слоем снега.