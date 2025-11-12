Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Большом театре в Москве

Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре Путин и Токаев встретились с артистами в Императорском фойе Большого театра

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев после гала-концерта в Большом театре пообщались с артистами в Императорском фойе, передает ТАСС. Посещение учреждения завершило двухдневный визит иностранного политика в Москву.

Лидеры двух стран вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой и гендиректором ГАВТ Валерием Гергиевым поприветствовали артистов при помощи рукопожатий. Затем президенты поблагодарили участников концерта за выступление.

Путин и Токаев посетили гала-концерт мастеров искусств в рамках Дней культуры Казахстана в РФ. Они наблюдали за выступлением артистов из Царской ложи Большого театра.

Ранее лидеры двух стран подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был утвержден на торжественной церемонии в Кремле. Главы государств подчеркнули переход отношений Москвы и Астаны на новый уровень союзничества.