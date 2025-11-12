Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:46

Появилось видео с Путиным и Токаевым из Царской ложи Большого театра

Переговоры Путина и Токаева в Царской ложе Большого театра попали на видео

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Большом театре в Москве Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Большом театре в Москве Фото: Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Telegram-канал «Вы слушали „Маяк“» опубликовал кадры с президентом России Владимиром Путиным и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым из Царской ложи Большого театра. Отмечается, что лидеры посетили гала-концерт мастеров искусств в рамках Дней культуры Казахстана в РФ.

Судя по видео, даже на концерте президенты вели активную беседу. В один из моментов Токаев наклонился к Путину и сообщил ему что-то на ухо.

В ложу также прибыли министры культуры России Ольга Любимова и Казахстана Аида Балаева. Компанию лидерам составил генеральный директор Большого театра дирижер Валерий Гергиев. По пути к Царской ложе Владимир Путин вел беседу с Балаевой.

Ранее Путин и Токаев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был утвержден на торжественной церемонии в Кремле. Главы государств подчеркнули переход отношений на новый уровень союзничества.

До этого президент России поблагодарил иностранного лидера за поддержку русского языка в республике. В Казахстане он признан официальным языком и широко используется населением. Путин отметил удовлетворение статусом русского языка и поддержкой со стороны правительства республики.

