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25 июля 2025 в 09:19

В России перестал работать главный конкурент Instagram

Пользователи из России лишились доступа к мобильному приложению VSCO

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение VSCO, которым пользуется более 200 млн человек по всему миру, перестало открываться у клиентов из России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, у российских пользователей главного конкурента Instagram (деятельность в РФ запрещена) пропали функции подписки за пять тысяч рублей.

Россияне жалуются, что у них не работает профиль редактирования фотографий с активной подпиской, а также лента и пространство Space. При этом функция покупки подписки по-прежнему доступна, однако функционал, к которому она должна давать доступ, не появляется.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. Как заявил губернатор Александр Беглов, пилотный запуск уже состоялся: в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122.

До этого стало известно, что мессенджер Telegram не окажется в списке программного обеспечения из недружественных государств, в отношении которого будут введены ограничения по поручению президента РФ Владимира Путина. В Госдуме подчеркнули, что сервис не попадет в перечень, если будет выполнять российские законы.

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