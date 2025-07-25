В России перестал работать главный конкурент Instagram

Мобильное приложение VSCO, которым пользуется более 200 млн человек по всему миру, перестало открываться у клиентов из России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, у российских пользователей главного конкурента Instagram (деятельность в РФ запрещена) пропали функции подписки за пять тысяч рублей.

Россияне жалуются, что у них не работает профиль редактирования фотографий с активной подпиской, а также лента и пространство Space. При этом функция покупки подписки по-прежнему доступна, однако функционал, к которому она должна давать доступ, не появляется.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. Как заявил губернатор Александр Беглов, пилотный запуск уже состоялся: в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122.

До этого стало известно, что мессенджер Telegram не окажется в списке программного обеспечения из недружественных государств, в отношении которого будут введены ограничения по поручению президента РФ Владимира Путина. В Госдуме подчеркнули, что сервис не попадет в перечень, если будет выполнять российские законы.