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04 августа 2025 в 12:42

Погода в Москве во вторник, 5 августа: ждать ли жару и грозовые дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве завтра, 5 августа, ожидаются сильные грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге во вторник?

Какая погода будет в Москве 5 августа

В Москве завтра, 5 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

«5 августа — ночью облачно, дождь, местами сильный, гроза. Температура в Москве ночью — от +14 до +19 градусов, по области — от +21 до +26 градусов. Днем облачно с прояснениями, дождь. Температура в Москве — от +23 до +26 градусов, по области — от +21 до +26 градусов. Ветер северной четверти, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также уточнил, что в российскую столицу 5 августа придут грозовые ливни.

«Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до +24–26 градусов. Среда вновь обещает быть солнечной и сухой с температурой около +25–27 градусов», — рассказал синоптик.

По информации метеорологических центров, 5 августа Москву ожидает дождливый и прохладный день. Ночная температура составит от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +22–23 градусов. Почти весь день пройдет под знаком умеренных и сильных дождей с пиком осадков в утренние и дневные часы. Ветер будет западного и юго-западного направлений и скоростью 3–4 м/с, порывы местами достигнут 9 м/с. Давление стабильное — около 744 мм рт. ст., влажность высокая (73–97%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и грозы.

«5 августа — ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью восточный, северо-восточный, слабый, днём — юго-западный, южный, умеренный, при грозе местами порывы сильного. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов. Днем — от +25 до +27 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что осадки придут в регион только во второй половине завтрашнего дня.

«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге во вторник — от +27 до +29 градусов. Осадки придут к нам во второй половине дня вторника. Со среды начинается более прохладная погода с кратковременными дождями, но фон дневной температуры — от +22 до +24 градусов, что наиболее приемлемо для большинства», — подчеркнул метеоролог.

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