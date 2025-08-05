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05 августа 2025 в 05:18

Аналитики спрогнозировали курс доллара на эту осень

Аналитик Попов: курс доллара этой осенью может перевалить за 85 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую валюту в осенний период, предположительно, будет ожидать ослабление до уровня выше 85 рублей за один доллар, заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в беседе с агентством ПРАЙМ. По его оценкам, к концу 2025 года курс может достичь 87 рублей за американскую валюту.

Основными факторами давления на рубль эксперт назвал сезонный рост импортных операций, воздействие вторичных санкций на экспортные потоки, ограничения в международных расчетных системах.

Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар, — заявил Попов.

При этом аналитик подчеркнул, что российская финансовая система демонстрирует высокую устойчивость к внешнему давлению, что предотвратит резкие колебания курса. По его мнению, ослабление рубля будет носить контролируемый характер без существенных потрясений для экономики.

Ранее сообщалось, что международные резервы России достигли нового рекорда, увеличившись на 1,7% с 18 по 25 июля. В пресс-службе Центрального банка РФ указали, что показатель вырос до $695,5 млрд. Повышение составило $11,8 млрд.

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