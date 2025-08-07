Смерть на дне стакана: чача из Сочи убивает россиян, что известно

Число погибших после отравления чачей, купленной на рынке в Сочи, выросло, по официальным данным на момент публикации, до 10 человек. Предположительно, жертв может оказаться больше. Арестованы две продавщицы. Жители и туристы регулярно закупаются у них для себя и в подарок, одна из женщин торгует на этом месте 30 лет. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто отравился паленой чачей в Сочи

По предварительным данным следствия, от отравления алкоголем погибли не менее 10 человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным Telegram-канала Mash, число смертельных случаев выросло до 12.

Среди жертв контрафактной продукции — семья из Комсомольска-на-Амуре. Как писали СМИ, супруги отдыхали в Сочи с дочерьми 13 и 4 лет. Алкоголь они пригубили уже перед самым отъездом. В поезде плохо стало сначала жене, она скончалась. Мужа госпитализировали в Воронеже. Сперва у него пропало зрение и отказали почки, после он впал в кому и умер. Девочки остались сиротами, за ними выехали родственники.

Трагедия из-за контрафакта случилась и еще в одной семье, пишет РЕН ТВ со ссылкой на сына одной из погибших Всеволода. Мужчина рассказал, что к его матери приехали родственники из Московской области — мать и брат с женой. Они отправились на природу, а по дороге закупились чачей.

«В четверг они, получается, выпили ее, а в пятницу им стало плохо. Их доставили в больницу и почти сразу в реанимацию положили. А потом в течение трех дней один за одним умерли, кроме жены моего дяди», — рассказал Всеволод.

По данным Telegram-канала Mash, семья из Подмосковья приобрела на рынке чачу на шелковице и дыне 30 июля. Выпили всего по рюмке — уже на второй день все члены семьи почувствовали недомогание, которое сперва приняли за похмелье. К вечеру родственники не могли стоять, говорить и падали в обморок. В итоге скончался 42-летний муж, его 69-летняя мать и 57-летняя сестра. В живых осталась только супруга. В крови у всех нашли метанол.

Также канал пишет, что в конце июля от отравления чачей погибли две туристки из Челябинска. Кроме того, 30 июля скончался мужчина, который распивал алкоголь с женой. Женщина выжила, она выпила один бокал.

Какие меры приняты на рынке в Сочи из-за отравления чачей

На рынке «Казачий» в «Сириусе», где был приобретен контрафактный алкоголь, прошел рейд, в ходе него было задержано несколько продавцов, пишет Telegram-канал новостей федеральной территории. Производителей контрафакта разыскивают.

«Расследование ведёт ГСУ СК России по ФТ „Сириус“, дело находится на контроле в центральном аппарате СКР. Местные жители утверждают, что доступ к такому спиртному сохранялся месяцами», — сказано в сообщении.

Среди задержанных по итогам проверки продавцов оказалась грузинка Этери и ее внучка Олеся, пишут СМИ. По данным E1.RU, Этери торгует в этом месте более 30 лет, еще со времен существования Большого Казачьего рынка, который находился на границе с Абхазией до олимпийского строительства, и подобных ситуаций не было.

«Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой», — рассказала журналистам соседка Этери по прилавку.

Известно, что женщина не изготавливала алкоголь сама, а приобретала у одних и тех же поставщиков. Продавцы на рынке по факту являются перекупщиками товара из Армении, Абхазии и других регионов.

7 августа пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что обе женщины арестованы. Они пробудут под стражей до 4 октября.

Продавцы чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, могут провести до 10 лет за решеткой по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Кроме того, потерпевшие вправе взыскать с виновных компенсацию морального и материального вреда. По практике в аналогичной ситуации по делу об отравлении „Мистером Сидром“ различные соучастники преступления получили в среднем по шесть лет колонии», — сказал Багатурия.

По данным Telegram-канала Baza, на фоне отравления кустарной чачей людей в «Сириусе» в Геленджике остановили автомобиль, под завязку набитый напитком. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Абхазии. Силовики изъяли и отправили на экспертизу всю партию — 161 литр алкоголя.

Какое вещество могло находиться в контрафактной чаче в Сочи

При кустарном изготовлении алкоголя нередко может образовываться метиловый спирт, или метанол, рассказал NEWS.ru медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, промышленное производство включает стадии, на которых этот элемент удаляют из продукции.

«Если мы говорим о домашнем алкоголе, то там образуются так называемые сивушные масла, причем в большом количестве. И вот метанол — это как раз одно из них. Кроме того, может образовываться и этиленгликоль. Он тягучий, и его могут добавлять для того, чтобы придать напитку красивое течение, чтобы он красиво переливался из одного сосуда в другой. И чаще всего его можно видеть в вине», — объяснил эксперт.

Он отметил, что такой симптом, как поражение почек у человека, характерен в большей степени для этиленгликоля. «Надо, конечно, проводить анализ, все это раскатывать на химико-аналитическом оборудовании и смотреть, что там в итоге есть. Но подозреваю, что будет очень цветастый букет», — отметил врач.

Он пояснил, что для организма человека опасен не сам метанол, а продукты его метаболизма. «Это называется „летальный синтез“, и пример этот есть во всех учебниках токсикологии. Сначала метанол превращается в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту», — рассказал токсиколог.

По его словам, два этих вещества являются мощными нейротоксинами, они в первую очередь поражают черепно-мозговые нервы, именно поэтому наступает слепота. Кроме того, действие этих веществ бьет и по остальным органам.

«Действительно, достаточно выпить буквально 50 мл метанола, и это может оказаться летальной дозой для большинства людей. Понятно, что будут еще некоторые тонкости — чем закусывали, например, чем запивали и так далее», — указал Водовозов.

Он отметил, что домашнее вино и крепкие напитки почему-то априори считаются натуральными и поэтому полезными, их любят покупать в подарок. Но лучше так не рисковать, посоветовал эксперт.

«Люди могут клясться чем угодно, что они делали все как положено, но все-таки не просто так существует сложный промышленный цикл производства спиртных напитков. Не просто так существует система контроля. Именно по этой причине, что там могут оказаться крайне токсичные примеси», — резюмировал специалист.

Что делать, если стало плохо после выпитого

В Telegram-канале федеральной территории «Сириус» очертили план действий на случай, если человек употребил чачу и заподозрил отравление.

«При первых признаках недомогания (тошнота, спутанность сознания, головокружение, боли в животе, нарушения зрения) срочно вызывайте скорую помощь — чем раньше начато лечение, тем выше шанс выжить», — сказано в сообщении.

Также там призвали сохранить оставшийся напиток, который может стать важной уликой, не давать продукт другим людям и не использовать его в быту, сообщить в полицию о месте и времени покупки.

