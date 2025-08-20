Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из 4 ингредиентов за 15 минут

Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из четырех ингредиентов за 15 минут! Этот салат — настоящий хит вашего стола! Нежная курочка, сладкие цитрусовые нотки и сливочный сыр создают идеальную гармонию вкусов.
Ингредиенты
- Куриное филе — 250–300 г (отварное или запечённое)
- Апельсин (или консервированный ананас) — 1 шт.
- Плавленый сырок — 2 шт.
- Яйца — 4 шт. (варёные)
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — по вкусу
- Грецкие орехи — горсть (для украшения)
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Курицу нарежьте кубиками. Апельсин очистите от плёнок и нарежьте небольшими кусочками (если используете ананас — слегка отожмите от сока).
- Сырки и яйца натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс. Аккуратно смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу. Выложите салат горкой и щедро посыпьте рублеными орехами.
Ранее мы готовили салат «Амурский». Он покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.