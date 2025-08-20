Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из 4 ингредиентов за 15 минут

Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из четырех ингредиентов за 15 минут! Этот салат — настоящий хит вашего стола! Нежная курочка, сладкие цитрусовые нотки и сливочный сыр создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

Куриное филе — 250–300 г (отварное или запечённое)

Апельсин (или консервированный ананас) — 1 шт.

Плавленый сырок — 2 шт.

Яйца — 4 шт. (варёные)

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — по вкусу

Грецкие орехи — горсть (для украшения)

Соль — по вкусу

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками. Апельсин очистите от плёнок и нарежьте небольшими кусочками (если используете ананас — слегка отожмите от сока). Сырки и яйца натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс. Аккуратно смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу. Выложите салат горкой и щедро посыпьте рублеными орехами.

