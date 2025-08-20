Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:30

Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из 4 ингредиентов за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Не такой, как все»! Королевский вкус из четырех ингредиентов за 15 минут! Этот салат — настоящий хит вашего стола! Нежная курочка, сладкие цитрусовые нотки и сливочный сыр создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 250–300 г (отварное или запечённое)
  • Апельсин (или консервированный ананас) — 1 шт.
  • Плавленый сырок — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт. (варёные)
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — по вкусу
  • Грецкие орехи — горсть (для украшения)
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками. Апельсин очистите от плёнок и нарежьте небольшими кусочками (если используете ананас — слегка отожмите от сока).
  2. Сырки и яйца натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс. Аккуратно смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу. Выложите салат горкой и щедро посыпьте рублеными орехами.

Ранее мы готовили салат «Амурский». Он покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

салат
курица
орехи
простой рецепт
апельсины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
