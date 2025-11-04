Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Самый дешевый и самый вкусный: готовим обалденный салат из свёклы и сайры — удивительная закуска без лишних трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самый дешевый и самый вкусный: готовим обалденный салат из свёклы и сайры — удивительная закуска без лишних трат. Сочетание сладости запечённой свёклы, пикантности солёных огурцов и нежности рыбных консервов создаёт неповторимый вкус. Простота приготовления и яркие цвета делают его идеальным выбором для будничного ужина или праздничного стола. А главное — все ингредиенты легко найти и они совсем недорогие.

Приготовим этот кулинарный шедевр. Сначала подготовим продукты: две средние отварные или запечённые свёклы, два солёных огурца, банку консервированной сайры, три варёных яйца, зубчик чеснока, небольшой пучок укропа и 70 г майонеза. Свёклу и огурцы натираем на крупной тёрке и слегка отжимаем, чтобы убрать лишнюю влагу. Сайру разминаем вилкой, убирая крупные косточки. Яйца натираем на средней тёрке, а чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем свёклу, огурцы и чеснок, добавляем немного майонеза. Выкладываем салат слоями: сначала свекольная масса, затем сайра, тонкая майонезная сетка, тёртые яйца и ещё чуть майонеза. Завершаем украшение измельчённым укропом. Получается нарядно, вкусно и очень сытно!

Ранее мы готовили свеклу по-корейски. Это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу.

