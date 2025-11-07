Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:46

Автор книги о вреде алкоголизма сел за руль пьяным и сбил 11 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина, который написал книгу о трезвой жизни, напился и устроил смертельное ДТП в Нью-Йорке, сообщает издание People. В День независимости США, 4 июля 2024 года, 46-летний Дэниел Хайден на своем пикапе пробил ограждение в парке на Манхэттене и сбил 11 человек.

Полиция установила, что автомобиль Хайдена двигался со скоростью 90 километров в час. Четверых пострадавших медикам спасти не удалось. Писателя задержали на месте происшествия в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина, работавший с людьми, имеющими зависимости, сам являлся автором книги о трезвости под названием «Трезвый алкоголик».

Хайден признавался, что до того, как бросил пить, часто садился за руль пьяным и создавал угрозы для жизни людей. В ходе следствия было установлено, что он нажал на тормоз лишь за полсекунды до столкновения. 3 ноября писателя признали виновным в смерти четверых человек.

Ранее аддиктолог Джиана Фернандо сообщила, что желание употребить спиртное после стрессовой ситуации — это уже скрытый признак алкоголизма. По его словам, допустимыми считаются не больше трех литров пива или шести бокалов вина в неделю. Однако 24% взрослых стабильно превышают эти показатели.

