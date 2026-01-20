Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 08:32

В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод

Два эпизода мошенничества расследуют по делу продюсера «Ласкового мая» Разина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правоохранители ведут расследование сразу по двум эпизодам уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, заявил ТАСС собственный источник. По его словам, музыкант заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным собеседника агентства, первый эпизод касается присвоения лицензионных отчислений поэта-песенника Сергея Кузнецова за использование композиций группы. Второй, недавно появившийся в материалах дела, связан с подделкой договора с покойным солистом коллектива Юрием Шатуновым.

Уголовное производство было инициировано еще в 2021 году по факту незаконного завладения средствами, которые должны были перечисляться в качестве авторского вознаграждения Кузнецову. Следствие установило, что Разин долгое время с помощью фиктивного соглашения получал деньги как правообладатель музыкальных произведений. Ущерб, предварительно, составил 500 млн рублей.

Информация о втором эпизоде, связанном с фальсификацией контракта с Шатуновым, появилась в конце 2025 года. Однако, как уточнили представители семьи покойного солиста, следствие пока не проинформировало адвокатов вдовы и детей Шатунова о признании их потерпевшей стороной.

Ранее сообщалось, что Разин в настоящее время находится в американском штате Флорида. Он перебрался туда еще несколько лет назад. При этом представитель продюсера Александр Жарков заявлял, что Разин продал дом в России и уехал в США вовсе не с целью скрыться от следствия, а «ради срочного лечения».

Ласковый май
уголовные дела
музыканты
мошенничество
Андрей Разин
продюсеры
