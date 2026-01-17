Еще один аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Решение принято в рамках дополнительных мер по организации работы воздушной гавани.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указали в Росавиации.

Аналогичную меру применяли и к краснодарскому аэропорту Пашковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что для безопасности полетов работу воздушной гавани пока пришлось ограничить.

Ранее порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет.

Массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.