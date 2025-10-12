Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:45

Как забыть о сползающей простыне навсегда: 5 лучших секретов для идеального сна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Качество отдыха прямо зависит от комфорта спального места. Часто сон нарушает сползающая с матраса простыня. Существует несколько эффективных решений этой неприятности.

Самый простой способ — использование бельевых прищепок по периметру матраса. Однако можно пришить пуговицы к матрасу и сделать петли на простыне.

Или возьмите резиновые фиксаторы и закрепите булавками в углах простыни. Специальные зажимы для штор, размещенные по краям, тоже надежно удерживают белье.

Радикальный метод — пришивание простыни к матрасу, хотя это неудобно при стирке. Выбор способа зависит от ваших предпочтений, но любой из них обеспечит спокойный сон и комфортный отдых.

Ранее сообщалось, что стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

Читайте также
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Семья и жизнь
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Семья и жизнь
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Как вернуть полотенцам первозданную мягкость: копеечное домашнее средство заменит дорогой кондиционер для белья
Общество
Как вернуть полотенцам первозданную мягкость: копеечное домашнее средство заменит дорогой кондиционер для белья
Не торопитесь прощаться с любимой скатертью: домашнее средство поможет избавиться даже от самых старых пятен
Общество
Не торопитесь прощаться с любимой скатертью: домашнее средство поможет избавиться даже от самых старых пятен
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
Здоровье/красота
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
советы
ткани
сон
здоровье
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.