Как забыть о сползающей простыне навсегда: 5 лучших секретов для идеального сна

Качество отдыха прямо зависит от комфорта спального места. Часто сон нарушает сползающая с матраса простыня. Существует несколько эффективных решений этой неприятности.

Самый простой способ — использование бельевых прищепок по периметру матраса. Однако можно пришить пуговицы к матрасу и сделать петли на простыне.

Или возьмите резиновые фиксаторы и закрепите булавками в углах простыни. Специальные зажимы для штор, размещенные по краям, тоже надежно удерживают белье.

Радикальный метод — пришивание простыни к матрасу, хотя это неудобно при стирке. Выбор способа зависит от ваших предпочтений, но любой из них обеспечит спокойный сон и комфортный отдых.

