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21 июля 2025 в 14:12

Петербуржец выстрелил с балкона после гендер-пати

В Петербурге мужчина узнал пол будущего ребенка и выстрелил с балкона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в воздух из пистолета с балкона, когда узнал пол будущего ребенка, информирует 78.ru. 50-летний россиянин нарушил порядок на улице Белы Куна вечером в воскресенье, 20 июля.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка задержали будущего отца. По данным источника, сейчас он заходится в СПСЗЛ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Правоохранители выяснили, что в 1990-е петербуржец трижды был судим. Один раз он проходил фигурантом по делу о разбое, второй — за кражу, а также за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ранее на острове Ольхон в детском лагере произошла стрельба, которую учинили взрослые. Предварительно, конфликт двоих мужчин возник из-за вожатой. В результате сотрудницу лагеря уволили.

До этого стало известно, что замглавы Новолакского района в Дагестане Рустам Сулейманов выстрелил в местного жителя, попав ему в пах и бедро. Предварительно, инцидент произошел на фоне конфликта из-за земельного участка.

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