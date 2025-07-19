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19 июля 2025 в 15:19

Земельный спор дагестанца с чиновником закончился простреленным пахом

«112»: замглавы района в Дагестане выстрелил односельчанину в пах и бедро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что заместитель главы Новолакского района в Дагестане Рустам Сулейманов открыл стрельбу по местному жителю Курбану Гусейнову, попав ему в пах и бедро. По данным канала, инцидент произошел после конфликта из-за земельного участка.

Как уточнил канал, к Сулейманову домой пришел Гусейнов, которого накануне суд обязал освободить арендованный участок. Авторы канала утверждают, что мужчина был недоволен решением и сначала устроил словесную перепалку с чиновником по телефону. По информации «112», позже он приехал лично и начал угрожать замглаве, который входит в земельный комитет района.

Канал также отметил, что в ответ Сулейманов взял травматический пистолет и выстрелил в Гусейнова в целях самообороны. По сведениям канала, пострадавший обратился в больницу, однако серьезных травм не получил — его отпустили домой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший заместитель председателя Заксобрания Кировской области Владислав Гукасов несколько раз ударил по голове 29-летнюю женщину на глазах у ее маленькой дочери и назвал ее «жирной мразью» из-за конфликта на дороге в Кирове. По данным канала, у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Дагестан
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