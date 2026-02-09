Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 15:28

«НАШЕ Радио» проведет масленичные гуляния в «Кремле в Измайлово»

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
«НАШЕ Радио» 22 февраля проведет день масленичных гуляний на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово», пишет НСН. В ходе праздничного мероприятия состоится концерт с участием групп «Ключевая», «После 11», Casual и «Тайм-Аут», а также музыкантом и телеведущим Александром Пушным.

Масленица для нас — это уже добрая традиция и один из самых теплых праздников в году. Это отличный повод встретиться со слушателями не только в эфире, но и вживую. Мы каждый раз проводим этот день как большую встречу друзей: с нашими ведущими, музыкантами, песнями, танцами, играми и настоящими народными гуляниями, — отметил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

На площадке праздники все желающие смогут получить автографы от музыкантов и сфотографироваться с ведущими радиостанции. Помимо этого, в программу войдут хороводы, конкурсы, розыгрыши, дегустация блинов и тематические мастер-классы. Мероприятие завершится сожжением нарядного чучела Масленицы.

Ранее XIX ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина — 2026» запустила народное онлайн-голосование. В ходе него слушатели определят лучших исполнителей в эфире «НАШЕго Радио».

