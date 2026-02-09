Ссора из-за девушки в кафе довела братьев до дела о нападении Росгвардейцы быстро задержали подозреваемых в нападении на жителя Подмосковья

Росгвардейцы по горячим следам задержали двух подозреваемых в нападении на жителя Подмосковья, которому после этого потребовалась помощь медиков, об этом стало известно NEWS.ru. По данным ведомства, братья, находясь в нетрезвом состоянии, поругались из-за девушки. Они решили выйти на улицу и разобраться во всем, но по дороге мужчины встретили случайного прохожего и несколько раз ударили его по голове.

Задержали 26-летнего и 27-летнего местных жителей, причинивших телесные повреждения случайному прохожему. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога» с охраняемого кафе, расположенного на улице Октябрьской революции, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, росгвардейцы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы нападавших. Подозреваемых задержали недалеко от места нападения. Возбуждено дело.

