Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:36

Ссора из-за девушки в кафе довела братьев до дела о нападении

Росгвардейцы быстро задержали подозреваемых в нападении на жителя Подмосковья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росгвардейцы по горячим следам задержали двух подозреваемых в нападении на жителя Подмосковья, которому после этого потребовалась помощь медиков, об этом стало известно NEWS.ru. По данным ведомства, братья, находясь в нетрезвом состоянии, поругались из-за девушки. Они решили выйти на улицу и разобраться во всем, но по дороге мужчины встретили случайного прохожего и несколько раз ударили его по голове.

Задержали 26-летнего и 27-летнего местных жителей, причинивших телесные повреждения случайному прохожему. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога» с охраняемого кафе, расположенного на улице Октябрьской революции, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, росгвардейцы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы нападавших. Подозреваемых задержали недалеко от места нападения. Возбуждено дело.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения несовершеннолетнего с ножом на студентов. По версии следствия, должностные лица не приняли достаточных мер для профилактической работы с учащимся, у которого были признаки отклоняющегося поведения.

Росгвардия
нападения
Подмосковье
братья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.