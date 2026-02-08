СК возбудил дело о халатности после нападения в Уфе

СК возбудил дело о халатности после нападения в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения несовершеннолетнего с ножом на студентов в Уфе, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, должностные лица не приняли достаточных мер для профилактической работы с учащимся, у которого были признаки отклоняющегося поведения.

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

В результате действий подростка пострадали студенты медицинского университета и сотрудники полиции при задержании. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и конкретных должностных лиц, чьи действия будут оценены с правовой точки зрения.

После инцидента в Уфе депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что в студенческих общежитиях по всей стране могут провести внеплановые проверки безопасности. Он отметил, что произошедшее показало неэффективность только лишь ограничительных мер, и подчеркнул, что в вопросах защиты учащихся лишней бдительности не бывает.