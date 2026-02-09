Возрастающая эффективность беспилотников ВС РФ на поле боя лишает украинскую сторону дипломатических преимуществ, пишет газета Wall Street Journal. По мнению авторов, российское тактическое превосходство вынуждает Киев под давлением рассматривать возможность территориальных уступок.

Растущая эффективность российских беспилотников позволяет им вести битву на истощение, неотвратимо продвигаясь вперед сантиметр за сантиметром. Этот тактический успех лишает Киев козырей в дипломатической игре, вынуждая его под давлением рассматривать возможность уступки ключевых территорий, — сказано в материале.

При этом украинские войска, как отмечает WSJ, продолжают использовать устаревшую схему ведения боев. Они делают ставку на нанесение урона живой силе противника в специально подготовленной полосе обороны, однако это демонстрирует низкую результативность.

Издание также обращает внимание на тяжелые условия, в которых приходится действовать украинской пехоте. По его данным, путь на передовую стал для солдат крайне опасным из-за постоянной угрозы со стороны российских беспилотников.

Ранее британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.