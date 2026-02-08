Зимняя Олимпиада — 2026
Сочнейший мясной рулет в духовке. Готовлю митлоф из говяжьего фарша с луком. Сверху — сладковатая глазурь. Объедение!

Базовый рецепт митлофа проверен временем, но именно глазурь дает простор для творчества. Сочетание дымного BBQ, пикантной дижонской и сладкой медовой горчицы создает сложный, многогранный и очень аппетитный вкус.

Для митлофа беру 700 граммов говяжьего фарша самой мелкой фракции и выкладываю его в большую миску. Одну луковицу (около 150 г) очень мелко нарезаю или тру на терке. В отдельную миску кладу 3 столовые ложки панировочных сухарей, вливаю 150 мл молока и оставляю на 5 минут набухать. К фаршу добавляю размоченные сухари, лук, одно яйцо, 3 столовые ложки кетчупа, соль и черный перец по вкусу. Теперь самое важное: тщательно вымешиваю фарш руками не менее 3–5 минут, чтобы масса стала липкой, однородной и хорошо держала форму. Противень застилаю бумагой для выпечки. Формирую из фарша на противне продолговатый рулет-батон длиной примерно 20–25 см. Ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Пока митлоф запекается, готовлю глазурь: смешиваю в миске 100 граммов соуса BBQ и 2 столовые ложки неострой горчицы (например, дижонской или медово-зернистой). Через 30 минут вынимаю рулет из духовки и густо смазываю его со всех сторон приготовленной глазурью. Возвращаю обратно в духовку еще на 20–25 минут, пока глазурь не запечется в красивую блестящую корочку, а сам митлоф не пропечется внутри. Даю готовому рулету отдохнуть 10 минут под фольгой, затем нарезаю на толстые ломтики и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

