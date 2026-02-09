Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:36

Петербуржец предстанет перед судом за поджог трех удавов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за поджог трех удавов, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Он пролез на охраняемую территорию и совершил поджог.

В ведомстве рассказали, что огонь затронул переноски для животных, зимние шины, исторические костюмы для аниматоров, пылесос, 24 голубя породы «Павлин» и трех удавов породы «Императорский». Еще двух голубей он похитил. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Подозреваемого госпитализировали с ожогами.

Ранее сообщалось, что Курский суд арестовал мужчину за поджог беременной сожительницы в ее доме. Во время ссоры он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, используя зажигалку.

Санкт-Петербург
поджоги
животные
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.