Петербуржец предстанет перед судом за поджог трех удавов

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за поджог трех удавов, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Он пролез на охраняемую территорию и совершил поджог.

В ведомстве рассказали, что огонь затронул переноски для животных, зимние шины, исторические костюмы для аниматоров, пылесос, 24 голубя породы «Павлин» и трех удавов породы «Императорский». Еще двух голубей он похитил. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. Подозреваемого госпитализировали с ожогами.

Ранее сообщалось, что Курский суд арестовал мужчину за поджог беременной сожительницы в ее доме. Во время ссоры он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, используя зажигалку.