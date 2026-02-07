Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины

Курский суд арестовал мужчину за поджог беременной сожительницы в ее доме, сообщили в пресс-службе судов по региону. Отмечается, что злоумышленник действовал в состоянии алкогольного опьянения.

Ленинским районным судом города Курска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что у мужчины возник конфликт с сожительницей, находившейся на седьмом месяце беременности. Во время ссоры он облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, используя зажигалку.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Красноярска ученица восьмого класса подожгла своего одноклассника. В результате пострадавший подросток получил серьезные ожоги. В ходе оперативных мероприятий у задержанной школьницы был обнаружен молоток.

Позже адвокат Вадим Багатурия заявил, что красноярской школьнице грозит до шести лет лишения свободы за поджог одноклассника. По словам правозащитника, девочка уже достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность.