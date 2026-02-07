Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 16:55

Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины

Курский суд арестовал мужчину за поджог беременной сожительницы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курский суд арестовал мужчину за поджог беременной сожительницы в ее доме, сообщили в пресс-службе судов по региону. Отмечается, что злоумышленник действовал в состоянии алкогольного опьянения.

Ленинским районным судом города Курска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что у мужчины возник конфликт с сожительницей, находившейся на седьмом месяце беременности. Во время ссоры он облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, используя зажигалку.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Красноярска ученица восьмого класса подожгла своего одноклассника. В результате пострадавший подросток получил серьезные ожоги. В ходе оперативных мероприятий у задержанной школьницы был обнаружен молоток.

Позже адвокат Вадим Багатурия заявил, что красноярской школьнице грозит до шести лет лишения свободы за поджог одноклассника. По словам правозащитника, девочка уже достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

суды
Курская область
поджоги
сожители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около тысячи россиян застряли в таиландском аэропорту
В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде
В Пакистане задержали организатора теракта у мечети
Травма руки, песня Симоньян, рождение внука: как живет певица Жасмин
«Перерегистрация» в электронном дневнике обошлась семье в 200 тыс. рублей
В Сети появилось первое фото подростка, напавшего на общежитие в Уфе
Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне
«Дернул рубильник»: на Солнце внезапно завершилась сильнейшая буря
В деле о теракте в «Крокусе» появился загадочный свидетель
МОК простил фристайлисту нецензурный пост против властей США
«Что за раздолбайство?»: Губерниев оценил действия команды Гуменника
В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск
Политолог ответил, какие страны вскоре могут восстановить отношения с РФ
Подрыв дамбы в ДНР и «зона смерти» ВСУ: новости СВО на вечер 7 февраля
Песня о Путине, измены мужей, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Москвичам рассказали, когда в столице проснутся змеи
Суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины
Люксовый дом Chanel обратился в российское ведомство
Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора
Взрывы парализовали работу украинских АЭС
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.