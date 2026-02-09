Россиянка обвинила медиков в доведении ее отца до состояния «овоща» Жительница Волгограда обвинила медиков в ухудшении состояния ее 54-летнего отца

Жительница Волгограда обвинила врачей больницы №25 в халатности, которая привела к тяжелым последствиям для здоровья ее 54-летнего отца, сообщает портал V1.ru. По ее словам, медики проигнорировали паническую атаку, которая случилась у пациента ночью после госпитализации.

Собеседница издания пояснила, что в конце января у ее отца отнялась рука. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25, где ему сделали компьютерную томографию, после чего госпитализировали.

По словам девушки, ночью ее отец пережил паническую атаку, а медработники не оказали ему никакой помощи. После случившегося его состояние резко ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

С семьей пациента никто не связался. При этом, как утверждает собеседница издания, медики начали колоть мужчине седативные препараты, после чего у него случился второй инсульт. Дочь заявила, что из ее отца «сделали овоща».

Из мужика за пять дней сделали овоща. На ИВЛ, с пневмонией и с трахеостомой. Мы не знаем, что ему назначают, чем его колют и как. В реанимацию никого не пускают. Один раз пустили вторую дочь со слезами, прошениями. Не пускают якобы из-за эпидемиологической обстановки и ремонта где-то там в каких-то коридорах, — посетовала она.

Семья требует проведения проверки. Волгоградский комитет здравоохранения пока никак не прокомментировал ситуацию.

