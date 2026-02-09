Авиаэксперт не поддержал идею отдельной очереди для россиян в аэропортах Авиаэксперт Прядка: отдельная очередь для россиян в аэропортах не имеет смысла

Приоритетная очередь для россиян в аэропортах для прохождения паспортного контроля не имеет особого смысла, заявил 360.ru авиаэксперт Виктор Прядка. Разделение потока на граждан РФ и людей из других государств не ускорит соответствующую процедуру, поскольку иностранцев достаточно мало.

Количество иностранцев совсем небольшое, наверное, в размерах погрешности. Поэтому особой погоды разделения не сделают. Если выделить отдельную стойку для иностранцев, которых может быть всего несколько человек, то ответственный за эту работу сотрудник будет сидеть без дела, — отметил Прядка.

Он добавил, что принцип «без очереди» вводить также некорректно, поскольку все граждане должны быть равны. По мнению эксперта, разумнее всего, чтобы все посетители аэропортов проходили паспортный контроль на общих основаниях.

