09 февраля 2026 в 15:28

«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за десерта

Депутат Иванов: «Шоколадная монашка» из «Кофемании» оскорбляет чувства верующих

Сети «Кофемания» следует убрать из своего меню кондитерское изделие под названием «Шоколадная монашка», заявил в разговоре с LIFE.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора, руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, монашество — это высокое духовное призвание и путь служения, который не может ассоциироваться с десертом.

Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой, — высказался он.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и запретили администрировать сайты в течение трех лет.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области из-за размещения христианского креста в качестве иллюстрации на плакате, посвященном борьбе с экстремизмом. Баннер появился на одной из станций метро Екатеринбурга в рамках городского молодежного конкурса «Антитеррор — выбор молодых».

