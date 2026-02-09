Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 15:16

Власти Франции принимают меры для повышения рождаемости

Власти Франции забили тревогу из-за спада рождаемости

Франция столкнулась с историческим демографическим кризисом: впервые с 1946 года смертность в стране превысила рождаемость. По данным газеты «Взгляд», в 2025 году на свет появилось чуть более 643 тыс. детей, в то время как число умерших составило 651 тыс. человек.

Президент Эммануэль Макрон объявил курс на «демографическое перевооружение», поскольку стремительное старение нации создает критическую нагрузку на пенсионную систему и медицину. Для исправления ситуации власти планируют «революционные перемены» в социальной и медицинской сферах.

С июля 2024 года родители смогут уходить в дополнительный оплачиваемый отпуск на два месяца с сохранением до 70% зарплаты. Параллельно правительство пытается решить проблему нехватки мест в яслях и рассматривает введение пособий уже на первого ребенка. Однако эксперты отмечают, что социальные меры буксуют из-за дефицита кадров и высокой нагрузки на бюджет в размере 3 млрд евро в год.

Во Франции уровень материнской и младенческой смертности выше, чем у ее основных европейских соседей… причем младенческая смертность, особенно неонатальная, незначительно увеличилась с 2011 года, — цитирует издание заявление министерства здравоохранения.

Для борьбы с этой тенденцией создан специальный регистр медицинских данных, который поможет специалистам выявить и устранить причины высокой летальности среди рожениц и новорожденных. Также с этого года запускается масштабная кампания по информированию 29-летних граждан о репродуктивном здоровье и возможностях криоконсервации биоматериала.

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что молодых россиянок нужно экономически подталкивать к деторождению. Он отметил, что менталитет людей действительно изменился. По его мнению, теперь девушек следует мотивировать на материнство с помощью социальной поддержки, в том числе льгот на поступление в вуз и увеличения декретного отпуска.

