09 февраля 2026 в 14:00

Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Эти ажурные блинчики — гениально простое и невероятно вкусное решение, которое удивит даже опытных хозяек. Секрет в необычном приеме с добавлением кипятка, который делает тесто идеально эластичным и воздушным. Получается потрясающее угощение: тонкие, почти прозрачные кружевные полотна с множеством дырочек, нежные и бархатистые на вкус, но при этом достаточно прочные, чтобы их можно было легко переворачивать и сворачивать с любой начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца комнатной температуры, 180-200 г муки, 1-2 столовые ложки сахара, половина чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и 120-150 мл кипятка. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и тщательно перемешайте. Постепенно введите просеянную муку, размешивая до полной однородности. Затем, постоянно помешивая тесто, тонкой струйкой влейте крутой кипяток — оно сразу станет более жидким и гладким. Добавьте растительное масло и дайте тесту постоять 15 минут. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде, наливая тонкий слой теста и быстро распределяя его по поверхности. Жарьте на среднем огне до появления золотистого кружевного края и дырочек по всей поверхности, затем аккуратно переверните.

