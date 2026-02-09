Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:30

Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола

Фото: D-NEWS.ru
Эта луково-сырная намазка — гениально простое и невероятно вкусное открытие, идеальное для быстрого завтрака или душевного ужина. Ее необычность в волшебном преображении обычного репчатого лука, который из резкого и горького становится сладковатым и нежным, создавая идеальный союз с сыром.

Получается обалденная вкуснятина: кремовая, бархатистая и ароматная масса, где сливочное масло и сыр обволакивают мелкие частички лука, полностью убрав его остроту и оставив лишь пикантную сладость и потрясающий вкус.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние головки репчатого лука, 150–180 г твердого сыра, 40–50 г мягкого сливочного масла и соль по вкусу. Очищенный лук нужно натереть на самой мелкой терке или измельчить в блендере до состояния пюре. Переложите массу в миску, добавьте щепотку соли и хорошо перетрите ложкой несколько минут — это ключевой этап, который смягчает лук. Натрите на мелкой терке сыр и добавьте к луковой массе вместе с мягким сливочным маслом. Тщательно все перемешайте до однородной кремовой консистенции. При желании добавьте черный перец. Готовую намазку нанесите на свежий или подрумяненный хлеб.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
