14 февраля 2026 в 14:27

Россия стала «малиновой королевой» мира

Россия стала лидером по производству малины в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почти четверть всего мирового урожая малины в 2024 году вырастила Россия, заняв первое место среди стран-производителей, подсчитало РИА Новости на основе данных ФАО. Сбор российских ягод составил 213,8 тыс. тонн — это 23,2% от общемирового объема в 920,4 тыс. тонн.

Второе место в рейтинге заняла Мексика с 19,1% мирового производства, говорится в публикации. Далее с большим отрывом следуют Сербия (10,2%), США (8,9%), Польша (8,4%) и Марокко (6,7%).

Ранее стало известно, что экспорт сахара из России в 2025 году превысил миллион тонн, а его стоимость достигла примерно $660 млн (47 млрд рублей). В натуральном выражении поставки выросли на 18%, в денежном — на 14% по сравнению с предыдущим годом. При этом с мая по август 2024 года в стране действовал временный запрет на вывоз сахарной продукции.

Кроме того, данные Евростата показали, что экспорт российских лекарств в страны Евросоюза за первые 11 месяцев 2025 года превысил €30 млн (2,7 млрд рублей), что стало максимальным показателем с 2020 года. Рост поставок зафиксирован в Швеции, Словении и Венгрии, тогда как Германия сократила импорт вдвое, а Испания — почти в четыре раза.

Россия
малина
экспорт
ягоды
