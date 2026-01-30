Взбиваю малиновое пюре с крем-чиз: получаю розовую мечту для торта

Готовим лучший крем-чиз для торта с малиной — читать на NEWS.ru

Лучший рецепт крем-чиз для торта с малиной объединяет нежность сырной основы и яркую фруктовую ноту. Основу составляет сыр «Филадельфия» (400 г), жирные охлажденные сливки (300 мл), сахарная пудра (100 г) и малиновое пюре (150 г).

Пюре готовится из свежей или замороженной малины, протертой через сито для удаления косточек и уваренной с небольшим количеством сахара до загустения, после чего его полностью охлаждают. Сыр комнатной температуры взбивают до кремообразного состояния. Отдельно взбивают холодные сливки с сахарной пудрой до стабильных пиков. В сырную массу аккуратно вводят остывшее малиновое пюре, а затем складывают взбитые сливки.

Главная задача — бережное смешивание для сохранения воздушности. Готовый малиновый крем-чиз приобретает нежный розовый оттенок и однородную, устойчивую текстуру. Он превосходно подходит для прослойки бисквитных тортов, а также для украшения. Его преимущество — натуральный цвет и вкус, который выгодно отличается от кремов с искусственными ароматизаторами.

Такой ягодный крем придает десерту свежесть и легкую кислинку, балансирующую сладость. Это идеальный выбор для летней выпечки, делающий любой торт по-настоящему праздничным.